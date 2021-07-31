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Элина Свитолина получила олимпийскую медаль: Лучшие фото из церемонии награждения
Украинка с заслуженной наградой
Getty Images/Global Images Ukraine
Украинская теннисистка Элина Свитолина (WTA №6) после
Вашему вниманию лучшие кадры с участием украинки:
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