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Элина Свитолина получила олимпийскую медаль: Лучшие фото из церемонии награждения

Олимпиада
(2 голосов)

Украинка с заслуженной наградой

Элина Свитолина получила олимпийскую медаль: Лучшие фото из церемонии награждения

Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

Украинская теннисистка Элина Свитолина (WTA №6) после победы в матче за третье место Олимпийских игр 2020 в Токио (Япония) на торжественной церемонии награждения получила свою медаль.

Вашему вниманию лучшие кадры с участием украинки:

Элина Свитолина получила олимпийскую медаль: Лучшие фото из церемонии награждения - изображение 1

Элина Свитолина получила олимпийскую медаль: Лучшие фото из церемонии награждения - изображение 2

Элина Свитолина получила олимпийскую медаль: Лучшие фото из церемонии награждения - изображение 3

Элина Свитолина получила олимпийскую медаль: Лучшие фото из церемонии награждения - изображение 4

Элина Свитолина получила олимпийскую медаль: Лучшие фото из церемонии награждения - изображение 5

Элина Свитолина получила олимпийскую медаль: Лучшие фото из церемонии награждения - изображение 6

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В статье: Элина Свитолина
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