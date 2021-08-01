  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Олимпиада
  4. Олимпиада 2020. Михаил Романчук - серебряный призер в заплыве на 1500 метров
В тренде
Олимпиада
Олимпиада

Олимпиада - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Олимпиада 2020. Михаил Романчук - серебряный призер в заплыве на 1500 метров

Олимпиада
Обновлено
(7 голосов)

Первое серебро для страны                      

Олимпиада 2020. Михаил Романчук - серебряный призер в заплыве на 1500 метров

UA-Футбол
Новина українською

Украинский пловец Михаил Романчук завоевал серебряную награду на Олимпийских играх 2020. Наш соотечественник финишировал вторым в дисциплине 1500 метров вольным стилем.

До старта соревнований именно украинец считался главным фаворитом на победу. Однако, на протяжении всей дистанции Михаил так и не сумел выйти на лидирующую позицию. Старт для нашего соотечественника оказался тяжеловатым, ведь некоторое время он шел даже последним. Однако уже на 400 метрах исправил ситуацию, подтянувшись к группе лидеров.

Большую часть дистанции Романчук шел вторым, держа на коротком расстоянии немца Уэлброка. Однако, как оказалось, по аналогии 800-метровки опасаться стоило не его, а американца Финке. На последних 50 метрах Роберт сумел добавить и обойти своих соперников. Михаил накрыл немца, но с американцем спорить не смог.

Только самые важные новости с Олимпиады и мира спорта в нашем телеграм-канале!

Результаты заплыва:

Олимпиада 2020. Михаил Романчук - серебряный призер в заплыве на 1500 метров - изображение 1

Таким образом, Ромачук приносит уже вторую медаль для Украины - к бронзе на 800-метровке он добавляет серебро на 1500 метров.

В общем, в активе украинской команды шесть медалей - 5 бронзовых и 1 серебряная.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Олимпиада-2020 Михаил Романчук
Оцените этот материал:
(7 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3700 грн Играть
4 3000 грн Играть
5 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...