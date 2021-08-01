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Олимпиада 2020. Михаил Романчук - серебряный призер в заплыве на 1500 метров
Первое серебро для страны
Украинский пловец Михаил Романчук завоевал серебряную награду на Олимпийских играх 2020. Наш соотечественник финишировал вторым в дисциплине 1500 метров вольным стилем.
До старта соревнований именно украинец считался главным фаворитом на победу. Однако, на протяжении всей дистанции Михаил так и не сумел выйти на лидирующую позицию. Старт для нашего соотечественника оказался тяжеловатым, ведь некоторое время он шел даже последним. Однако уже на 400 метрах исправил ситуацию, подтянувшись к группе лидеров.
Большую часть дистанции Романчук шел вторым, держа на коротком расстоянии немца Уэлброка. Однако, как оказалось, по аналогии 800-метровки опасаться стоило не его, а американца Финке. На последних 50 метрах Роберт сумел добавить и обойти своих соперников. Михаил накрыл немца, но с американцем спорить не смог.
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Результаты заплыва:
Таким образом, Ромачук приносит уже вторую медаль для Украины - к бронзе на 800-метровке он добавляет серебро на 1500 метров.
В общем, в активе украинской команды шесть медалей - 5 бронзовых и 1 серебряная.
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