Это минимум бронза. Александр Хижняк вышел в полуфинал боксерского турнира Олимпиады

Украинский боксер Александр Хижняк (69-75 кг) вышел в полуфинал Олимпиады 2020. В матче 1/4 финала соревнований он одолел доминиканца Эури Мартинеса.

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Буквально с первых секунд украинец бросился в рубку - Александр иначе просто не умеет. До поры до времени доминиканец успешно защищался, но начиная с середины трех минутки стал все больше пропускать. Украинец также немало пропускав, но попадал больше.

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Второй раунд Хижняк также провел гораздо активнее и положил его себе в копилку. А вот третий раунд начался с больших неприятностей для нашего спортсмена - главный рефери поединка видимо не "разминулся с сосной" и отсчитал нокдаун украинцу за удар от доминиканца гораздо ниже пояса. Это не должно было испортить общую картину боя, однако заставило понервничать всех болельщиков и задуматься о компетентности судей.

Однако по итогам боя рефери отдали победу Александру ( 30-27; 29-28; 30-27; 28-29; 30-27 ).

Хижняк уже гарантировал себе медаль ОИ - минимум бронзовую. Эта награда станет седьмой для Украины на Олимпиаде 2020.

В полуфинале Олимпиады украинец сразится против филиппинца Эумира Марсиаля. Бой состоится 5 августа вечерним запуском.