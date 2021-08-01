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Михаил Романчук: Я очень мотивирован на следующий сезон и олимпийский цикл

Олимпиада
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Характер чемпиона

Михаил Романчук: Я очень мотивирован на следующий сезон и олимпийский цикл

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Серебряный и бронзовый призер Олимпиады 2020, украинец Михаил Романчук прокомментировал свое выступление на дистанции 1500 метров вольным стилем. Его слова цитирует Суспільне:

"Доволен вторым местом, потому что для меня это необычная практика - соревноваться утром.

У нас четыре утра, а в Америке - вечер. Это также сыграло большую роль. Таковы реалии нашей жизни, все было в одинаковых условиях. Я не могу сказать, что кто-то победил потому, что изменили расписание.

Все были в одинаковых условиях, американец оказался сильнее. Я очень мотивирован на следующий сезон и олимпийский цикл, который будет меньше. Будем готовиться к Парижу и параллельно показывать лучшие результаты.

Мы приехали в Японию 12 июля, поэтому немного организм привык к этому времени и режиму, но биологические часы никак не обманешь. Трудно, но, как я и говорил, все в одинаковых условиях. Мне не на что жаловаться.

У меня две медали - серебро и бронза. Был бы еще один заплыв - завоевал бы золото. К сожалению, его нет. Проанализируем с тренером выступление и ошибки. Будем их учитывать, двигаться дальше" - сказал Михаил.

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В статье: Олимпиада-2020 Михаил Романчук
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