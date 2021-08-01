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Олимпиада 2020. Украинец Темиров вышел в полуфинал турнира по греко-римской борьбе

Олимпиада
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До медалей уже недалеко

Олимпиада 2020. Украинец Темиров вышел в полуфинал турнира по греко-римской борьбе

UA-Футбол
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Украинский спортсмен Ленур Темиров вышел в полуфинал Олимпийских игр 2020 в дисциплине греко-римская борьба.

Наш соотечественник в матче 1/4 финала одолел представителя Армении Армена Меликяна. Счет схватки 8-4 в пользу украинца.

В матче за выход в финал Олимпиады наш спортсмен поборется с представителем Японии Кеничиро Фумитой. Схватка начнется в 18:15 (12:15 по киевскому времени).

Напомним, что ранее Михаил Романчук выиграл серебро в заплыве на 1500 метров.

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В статье: Олимпиада-2020 Ленур Темиров
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