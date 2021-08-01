Наследник Фелпса. Американский пловец выиграл пятую золотую медаль в Токио

На Олимпиаде в Токио в воскресенье, 1 августа состоялся финальный заплыв среди мужчин на дистанции 50 метров вольным стилем.

Победу с новым олимпийским рекордом одержал 24-летний пловец из США Калеб Дрессел. Он проплыл дистанцию ​​за 21.07 секунды.

Француз Флорен Манаудо финишировал вторым с результатом 21.55 секунды, на две сотых от него отстал бразилец Бруно Фрейтуш.

Отметим, что для Калеба Дрессела это уже пятая золотая медаль на текущих Олимпийских Играх. Ранее он выиграл стометровку вольным стилем, 100-метровку баттерфляем, а также помог сборной США выиграть эстафету 4 по 100 вольным стилем и комбинированную эстафету на такой же дистанции.

Добавим, что первые два олимпийских золота Дрессел взял в Рио пять лет назад, когда также принимал участие в эстафетах. Таким образом, в его коллекции уже есть семь олимпийских наград высшей пробы. Отметим, что самым титулованным пловцом в истории Игр является американец Майкл Фелпс, который 23 раза становился чемпионом.

Напомним, ранее первое серебро для Украины завоевал пловец Михаил Романчук на дистанции 1500 метров вольным стилем.