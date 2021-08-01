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Олимпиада 2020. Украинка Стребкова не вышла в финал 3-километроки с барьерами
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Украинская легкоатлетка Наталья Стребкова не сумела пробиться в финал Олимпийских игр 2020 в дисциплине бег на 3000 метров с барьерами.
По итогам квалификации она показала 35-й результат - 9.49,15 минут.
В финал вышли первые 3 спортсменки из каждой группы и следующие 6 самых быстрых в общем зачете.
Напомним, что ранее Александр Хижняк
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