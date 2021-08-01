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Олимпиада 2020. Украинка Стребкова не вышла в финал 3-километроки с барьерами

Олимпиада
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Олимпиада 2020. Украинка Стребкова не вышла в финал 3-километроки с барьерами

https://gathletics.com.ua

UA-Футбол
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Украинская легкоатлетка Наталья Стребкова не сумела пробиться в финал Олимпийских игр 2020 в дисциплине бег на 3000 метров с барьерами.

По итогам квалификации она показала 35-й результат - 9.49,15 минут.

В финал вышли первые 3 спортсменки из каждой группы и следующие 6 самых быстрых в общем зачете.

Напомним, что ранее Александр Хижняк вышел в полуфинал ОИ 2020.

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В статье: Олимпиада-2020
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