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Олимпиада 2020. В метании молота без украинцев: Климец не квалифицировалась в финал
Очень обидно
https://gathletics.com.ua
Украинская спортсменка Ирина Климец не сумела квалифицироваться в финал Олимпийских игр 2020 в дисциплине метание молота.
По результатам отбора наша соотечественница показала 21 результат - 68,29 метра. Для того, что попасть на стадию розыгрыша олимпийских наград спортсменкам нужно было продемонстрировать показатель не менее 73,50 метров.
Напомним, что ранее украинец Хижняк
Отметим, что Михаил Ромачук
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