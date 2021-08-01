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Олимпиада 2020. В метании молота без украинцев: Климец не квалифицировалась в финал

Олимпиада
(1 голосов)

Очень обидно

Олимпиада 2020. В метании молота без украинцев: Климец не квалифицировалась в финал

https://gathletics.com.ua

UA-Футбол
Новина українською

Украинская спортсменка Ирина Климец не сумела квалифицироваться в финал Олимпийских игр 2020 в дисциплине метание молота.

По результатам отбора наша соотечественница показала 21 результат - 68,29 метра. Для того, что попасть на стадию розыгрыша олимпийских наград спортсменкам нужно было продемонстрировать показатель не менее 73,50 метров.

Напомним, что ранее украинец Хижняк вышел в полуфинал боксерского турнира ОИ.

Отметим, что Михаил Ромачук завоевал первую для Украины серебряную награду ОИ.

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В статье: Олимпиада-2020 Ирина Климец
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