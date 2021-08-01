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Олимпиада 2020. Украинская борчиха Белинская не сумела преодолеть стадию 1/8 финала
А надежды были
UWW
Украинская спортсменка Алла Белинская не смогла выйти в 1/4 финала Олимпиады 2020 в дисциплине греко-римская борьба (до 76 кг).
На стадии 1/8 наша соотечественница уступила представительнице Китая Чжоу Цянь. Счет схватки 4-3 в пользу победительницы матча.
Напомним, что украинский борец Темиров
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