Олимпиада 2020. Украинская борчиха Белинская не сумела преодолеть стадию 1/8 финала

Украинская спортсменка Алла Белинская не смогла выйти в 1/4 финала Олимпиады 2020 в дисциплине греко-римская борьба (до 76 кг).

На стадии 1/8 наша соотечественница уступила представительнице Китая Чжоу Цянь. Счет схватки 4-3 в пользу победительницы матча.

Напомним, что украинский борец Темиров вышел в полуфинал Олимпиады 2020.

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