США установили мировой рекорд и закрыли дисциплину плавание на Олимпиаде 2020

Сборная США по плаванию победила в финале Олимпийских игр 2020 в дисциплине 4 по 100 в комбинации.

Американская команда в составе Райана Мерфи, Майкла Эндрю, Калеба Дрессела и Зака ​​Эппла сумела обойти ближайших преследователей и финишировать первой, установив при этом новый мировой рекорд - 3.26,78 минуты . Предыдущий рекорд держался с далекого 2009 года - 3.27,28 минуты и принадлежал также США.

Результаты 4 по 100:

Напомним, что ранее украинец Романчук завоевал серебро Олимпиады 2020.

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