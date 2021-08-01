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США установили мировой рекорд и закрыли дисциплину плавание на Олимпиаде 2020
Замечательное завершение соревнований
фото - olympics.com
Сборная США по плаванию победила в финале Олимпийских игр 2020 в дисциплине 4 по 100 в комбинации.
Американская команда в составе Райана Мерфи, Майкла Эндрю, Калеба Дрессела и Зака Эппла сумела обойти ближайших преследователей и финишировать первой, установив при этом новый мировой рекорд - 3.26,78 минуты. Предыдущий рекорд держался с далекого 2009 года - 3.27,28 минуты и принадлежал также США.
Результаты 4 по 100:
Напомним, что ранее украинец Романчук
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