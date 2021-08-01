  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Олимпиада
  4. США установили мировой рекорд и закрыли дисциплину плавание на Олимпиаде 2020
В тренде
Олимпиада
Олимпиада

Олимпиада - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

США установили мировой рекорд и закрыли дисциплину плавание на Олимпиаде 2020

Олимпиада
Обновлено
(2 голосов)

Замечательное завершение соревнований

США установили мировой рекорд и закрыли дисциплину плавание на Олимпиаде 2020

фото - olympics.com

UA-Футбол
Новина українською

Сборная США по плаванию победила в финале Олимпийских игр 2020 в дисциплине 4 по 100 в комбинации.

Американская команда в составе Райана Мерфи, Майкла Эндрю, Калеба Дрессела и Зака ​​Эппла сумела обойти ближайших преследователей и финишировать первой, установив при этом новый мировой рекорд - 3.26,78 минуты. Предыдущий рекорд держался с далекого 2009 года - 3.27,28 минуты и принадлежал также США.

Результаты 4 по 100:

США установили мировой рекорд и закрыли дисциплину плавание на Олимпиаде 2020 - изображение 1

Напомним, что ранее украинец Романчук завоевал серебро Олимпиады 2020.

Только самые важные новости с Олимпиады и мира спорта в нашем телеграм-канале!

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Олимпиада-2020
Оцените этот материал:
(2 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3700 грн Играть
4 3000 грн Играть
5 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...