Олимпиада 2020. Чешки Крейчикова и Синякова - чемпионки турнира в паре

Чешские теннисистки Барбора Крейчикова (WTA №11) и Катерина Синякова (WTA №57) выиграли парный женский теннисный турнир на Олимпиаде 2020.

В финальном матче за золото они одолели представительниц Швейцарии, дуэт Белинды Бенчич (WTA №12) и Виктории Голубич (WTA №49).

Счет встречи 2-0 (7-5; 6-1) в пользу победительниц, в активе которых 9 подач на вылет, 25 виннеров, 5 из 11 реализованных брейков и 6 двойных ошибок. У их соперниц 0 эйсов, 7 виннеров, 1 из 6 использованный брейк и 2 двойные ошибки.