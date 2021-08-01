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Олимпиада 2020. Чешки Крейчикова и Синякова - чемпионки турнира в паре
Поздравляем чешскую пару
фото - rolandgarros.com
Чешские теннисистки Барбора Крейчикова (WTA №11) и Катерина Синякова (WTA №57) выиграли парный женский теннисный турнир на Олимпиаде 2020.
В финальном матче за золото они одолели представительниц Швейцарии, дуэт Белинды Бенчич (WTA №12) и Виктории Голубич (WTA №49).
Счет встречи 2-0 (7-5; 6-1) в пользу победительниц, в активе которых 9 подач на вылет, 25 виннеров, 5 из 11 реализованных брейков и 6 двойных ошибок. У их соперниц 0 эйсов, 7 виннеров, 1 из 6 использованный брейк и 2 двойные ошибки.
Напомним, что вчера 31 июля Бенчич
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