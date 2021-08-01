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Романчук о супруге: Она сильная девочка и сможет покатать себя
Слова поддержки от самого родного человека
Украинский пловец, двукратный (серебряный и бронзовый) призер Олимпиады 2020 Михаил Романчук прокомментировал
"Я буду очень счастлив. Я буду всем сердцем болеть за нее. Я приду на стадион поддерживать. Я знаю, что она у меня очень сильная девочка и сможет показать себя.
Нести флаг на закрытии Олимпиады? У нас уже билеты на 5 августа. Я не был дома два с половиной месяца. Я невероятно сильно хочу домой. Я соскучился по дому. Мы с Мариной поедем в Хмельницкий и будем там отдыхать" - сказал он.
Напомним, что ранее Свитолина и Романчук
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