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Олимпиада 2020. Украинец Темиров проиграл в матче 1/2 финала греко-римской борьбы
К сожалению, только за бронзу
Getty Images/Global Images Ukraine
Украинский спортсмен Ленур Темиров проиграл в матче 1/2 финала Олимпийских игр 2020 в дисциплине греко-римская борьба.
В матче за право выйти в финал наш соотечественник проиграл представителю Японии Кеничиро Фумите. Счет встречи 5-1 в пользу победителя.
Теперь наш борец имеет право побороться за бронзу ОИ. Медальный поединок состоится завтра, 2 августа.
Напомним, что ранее украинец Романчук
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