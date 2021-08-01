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Олимпиада 2020. Украинец Темиров проиграл в матче 1/2 финала греко-римской борьбы

Олимпиада
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(2 голосов)

К сожалению, только за бронзу

Олимпиада 2020. Украинец Темиров проиграл в матче 1/2 финала греко-римской борьбы

Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

Украинский спортсмен Ленур Темиров проиграл в матче 1/2 финала Олимпийских игр 2020 в дисциплине греко-римская борьба.

В матче за право выйти в финал наш соотечественник проиграл представителю Японии Кеничиро Фумите. Счет встречи 5-1 в пользу победителя.

Теперь наш борец имеет право побороться за бронзу ОИ. Медальный поединок состоится завтра, 2 августа.

Напомним, что ранее украинец Романчук завоевал серебро Олимпиады 2020.

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В статье: Олимпиада-2020 Ленур Темиров
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