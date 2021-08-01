Зверев уничтожил Хачанова и завоевал золото Олимпиады 2020

Немецкий теннисист Александр Зверев (АТР №5) завоевал золотую награду Олимпиады 2020 в Токио (Япония). В финальном матче за право носить звание олимпийского чемпиона он одолел россиянина Карена Хачанова (АТР №25).

Счет встречи 2-0 (6-3; 6-1) в пользу победителя встречи, в активе которого 6 эйсов, 22 виннера, 4 с 8 использованных брейков и отсутствие двойных ошибок. У его соперника 3 эйса, 7 виннеров, 0 из 1 использованных брейков и 1 двойная ошибка.

Зверев написал новую историю немецкого тенниса, ведь он стал первым со времен Штеффи Граф (Сеул, 1988 год), кто сумел завоевать золото главных соревнований четырехлетия.

Напомним, что ранее Свитолина и Романчук сделали совместное фото в Токио.

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