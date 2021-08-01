Израильский гимнаст украинского происхождения Долгопят выиграл золото Олимпиады 2020

Израильский гимнаст Артем Долгопят завоевал золотую награду на Олимпийских играх 2020 в Токио в дисциплине вольные упражнения.

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В финале соревнований триумфатор главного старта четырехлетия показал результат 14,933 балла , ставший лучшим показателем среди всех участников. Серебро у представителя Испании Мигеля Запаты (14,933), а ТОП 3 замкнул китаец Сяо Жотен (14,766).

Справка : Артем Долгопят родился в 1997 году в Днепропетровске (Украина). В 2009 его семья была вынуждена эмигрировать в Израиль из-за тяжелого экономического положения. За свою карьеру экс-украинец завоевал звание двукратного серебряного призера чемпионата мира, чемпиона и призера чемпионата Европы.