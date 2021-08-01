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Ленур Темиров: Мы не останавливаемся, впереди еще схватка за бронзу
Хорошее настроение
Украинский спортсмен Ленур Темиров прокомментировал поражение в 1/2 финала Олимпийских игр 2020. Его слова цитирует Суспільне:
"Трудно, действительно, очень трудно. Мы не останавливаемся, впереди еще схватка за бронзу. Очень жаль, но мы не опускаем руки и работаем дальше.
Спасибо всем за поддержку. Мне очень жаль, что не удалось пройти в золотой финал, но мы будем настраиваться на бронзовый финал.
Очень богатая карьера у меня, очень тяжело работаем. Я никогда не жалею, что занимаюсь греко-римской борьбой, потому что она дала мне все, что у меня есть в жизни" - сказал он.
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Напомним, что ранее Свитолина и Романчук
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