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Ленур Темиров: Мы не останавливаемся, впереди еще схватка за бронзу

Олимпиада
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Ленур Темиров: Мы не останавливаемся, впереди еще схватка за бронзу

UA-Футбол
Новина українською

Украинский спортсмен Ленур Темиров прокомментировал поражение в 1/2 финала Олимпийских игр 2020. Его слова цитирует Суспільне:

"Трудно, действительно, очень трудно. Мы не останавливаемся, впереди еще схватка за бронзу. Очень жаль, но мы не опускаем руки и работаем дальше.

Спасибо всем за поддержку. Мне очень жаль, что не удалось пройти в золотой финал, но мы будем настраиваться на бронзовый финал.

Очень богатая карьера у меня, очень тяжело работаем. Я никогда не жалею, что занимаюсь греко-римской борьбой, потому что она дала мне все, что у меня есть в жизни" - сказал он.

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Напомним, что ранее Свитолина и Романчук сделали совместное фото в Токио.

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В статье: Олимпиада-2020 Ленур Темиров
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