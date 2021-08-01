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Олимпиада 2020. Тяжелая атлетика. Украинка Деха имела шанс на серебро, но завершила соревнования предпоследней
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Украинская тяжелоатлетка Ирина Деха финишировала седьмой в финале Олимпийских игр 2020. Наша соотечественница провально провела вторую часть выступления - "толчок".
Начала соревнования украинка довольно неплохо. Покорив сначала 110, а потом и 113 килограммов, после "рывка" Деха шла на второй позиции. Однако все три попытки в "толчке" на 131 килограмм оказались провальными для нее.
Кроме Ирины второе упражнение не выполнила также кореянка Шейон Ким. Она финишировала восьмой.
Золото по итогам финала досталось представительнице Эквадора Патрисии Нейсе (258 кг), серебро у Элизабет Кейтрин (249 кг), а бронза у мексиканки Аремі Завали (245 кг).
Напомним, что ранее украинец Романчук
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