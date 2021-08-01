Прыгунья из Венесуэлы побила легендарный мировой рекорд украинки в тройном прыжке

Венесуэльская спортсменка Юлимар Рохас, которая участвовала в Играх 2020 в тройном прыжке, установила новый мировой рекорд. Предыдущий держался 26 лет и принадлежал украинской атлетке Инессе Кравец.

На Олимпиаде 2020 Рохас прыгнула на 15.67 метров. Предыдущая планка составляла 15.50 метров. Любопытно, что Рохас к моменту своего рекордного прыжка уже стала олимпийской чемпионкой.

Инесса Кравец установила мировой рекорд на чемпионате мира в Гётеборге в 1995 году. За это время ближе всех к её рекорду была та же Рохас, которая прыгала в 2020 году на 15.43 метров. Из шести попыток сегодня лучшим результатом венесуэлки были 15.41 метров. В своей заключительной, шестой попытке она превзошла достижение Кравец на 17 сантиметров.

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