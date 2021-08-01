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Олимпиада 2020. Медальные надежды Украины на соревновательный день 2 августа
Нам есть за кого болеть
Завтра, 2 августа очередным соревновательным днем продолжатся летние Олимпийские игры 2020 в Токио (Япония). Украинских болельщиков ждет довольно интересный день, ведь наши спортсмены смогут побороться за самые высокие награды главных соревнований четырехлетия.
Стрелковый спорт
02:30 - личные соревнования, скоростной пистолет, 25 м, мужчины, квалификация, 2 этап: Павел Коростылев
Легкая атлетика
03:00 - личные соревнования, метание молота, мужчины, квалификация: Михаил Кохан, Глеб Пискунов
Гребля на байдарках и каноэ
03:30 - байдарка-одиночка, спринт, мужчины, квалификация: Мария Кичасова-Скорик, Юлия Юрийчук
Гребля на байдарках и каноэ
04:13 - каноэ-двойки, спринт, мужчины, квалификация: Павел Алтухов, Дмитрий Янчук
Гребля на байдарках и каноэ
05:08 - байдарка-двойки, спринт, женщины, квалификация: Людмила Куклиновська, Анастасия Тодорова
Стрелковый спорт
05:30 - личные соревнования, винтовка из трех положений, 50 м, мужчины, квалификация: Сергей Кулиш, Олег Царьков
Вольная борьба
Не ранее 06:00 - личные соревнования, до 68 кг, женщины, 1/8 финала: Алла Черкасова
Прыжки в воду
09:00 - личные соревнования, трамплин 3 м, квалификация: Олег Колодий
Велоспорт на треке
09:30 - командные соревнования, спринт, квалификация: Любовь Басова, Елена Старикова
Спортивная гимнастика
11:00 - личные соревнования, кольца, финал: Игорь Радивилов (резервный)
Легкая атлетика
13:20 - личные соревнования, прыжки с шестом, женщины, квалификация: Яна Гладийчук, Марина Клипко
Греко-римская борьба
13:30 - личные соревнования, до 60 кг, мужчины, матч за третье место: Ленур Темиров
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