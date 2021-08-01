  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Олимпиада
  4. Олимпиада 2020. Медальные надежды Украины на соревновательный день 2 августа
В тренде
Олимпиада
Олимпиада

Олимпиада - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Олимпиада 2020. Медальные надежды Украины на соревновательный день 2 августа

Олимпиада
(3 голосов)

Нам есть за кого болеть

Олимпиада 2020. Медальные надежды Украины на соревновательный день 2 августа

UA-Футбол
Новина українською

Завтра, 2 августа очередным соревновательным днем ​​продолжатся летние Олимпийские игры 2020 в Токио (Япония). Украинских болельщиков ждет довольно интересный день, ведь наши спортсмены смогут побороться за самые высокие награды главных соревнований четырехлетия.

Стрелковый спорт

02:30 - личные соревнования, скоростной пистолет, 25 м, мужчины, квалификация, 2 этап: Павел Коростылев

Легкая атлетика

03:00 - личные соревнования, метание молота, мужчины, квалификация: Михаил Кохан, Глеб Пискунов

Гребля на байдарках и каноэ

03:30 - байдарка-одиночка, спринт, мужчины, квалификация: Мария Кичасова-Скорик, Юлия Юрийчук

Гребля на байдарках и каноэ

04:13 - каноэ-двойки, спринт, мужчины, квалификация: Павел Алтухов, Дмитрий Янчук

Гребля на байдарках и каноэ

05:08 - байдарка-двойки, спринт, женщины, квалификация: Людмила Куклиновська, Анастасия Тодорова

Стрелковый спорт

05:30 - личные соревнования, винтовка из трех положений, 50 м, мужчины, квалификация: Сергей Кулиш, Олег Царьков

Вольная борьба

Не ранее 06:00 - личные соревнования, до 68 кг, женщины, 1/8 финала: Алла Черкасова

Прыжки в воду

09:00 - личные соревнования, трамплин 3 м, квалификация: Олег Колодий

Велоспорт на треке

09:30 - командные соревнования, спринт, квалификация: Любовь Басова, Елена Старикова

Спортивная гимнастика

11:00 - личные соревнования, кольца, финал: Игорь Радивилов (резервный)

Легкая атлетика

13:20 - личные соревнования, прыжки с шестом, женщины, квалификация: Яна Гладийчук, Марина Клипко

Греко-римская борьба

13:30 - личные соревнования, до 60 кг, мужчины, матч за третье место: Ленур Темиров

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Олимпиада-2020
Оцените этот материал:
(3 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3700 грн Играть
4 3000 грн Играть
5 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...