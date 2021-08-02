Олимпиада - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Олимпиада-2020. Золото для Греции и Пуэрто-Рико в легкой атлетике
Новая порция результатов из Токио
фото - olympics.com
Судьбу золота в мужских прыжках в длину решил ветер – Митиадис Тентоглу в последней попытке повторил результат Хуана Мигеля Эчеваррии, но сделал это при меньшем попутном ветре.
Мужчины
Прыжки в длину
1. Митиадис Тентоглу (Греция) – 8,41 м
2. Хуан Мигель Эчеваррия (Куба) – 8,41
3. Майкель Массо (Куба) – 8,21
Женщины
100 м с барьерами
1. Жасмин Камачо-Куинн (Пуэрто-Рико) – 12,36
2. Кендра Харрисон (США) – 12,52
3. Меган Таппер (Ямайка) – 12,55
Только самые важные новости с Олимпиады и мира спорта в нашем телеграм-канале!
Популярное сейчас
- Олимпиада-2020. Медальный зачет. Япония притормозила, Австралия - четвертая, Украина - 56-я
- УЕФА cменил арбитров на матч Генк - Шахтер
- Яремчук выбрал игровой номер в Бенфике
- Олимпиада 2020: полный календарь соревнований
- Зинченко в красивом стиле на Олимпийском объявил пол ребенка - ВИДЕО
- Ира Морозюк рассказала о том, как сама себе сломала ногу. ВИДЕО