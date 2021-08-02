Олимпиада-2020. Золото для Греции и Пуэрто-Рико в легкой атлетике

Судьбу золота в мужских прыжках в длину решил ветер – Митиадис Тентоглу в последней попытке повторил результат Хуана Мигеля Эчеваррии, но сделал это при меньшем попутном ветре.

Мужчины

Прыжки в длину

1. Митиадис Тентоглу (Греция) – 8,41 м

2. Хуан Мигель Эчеваррия (Куба) – 8,41

3. Майкель Массо (Куба) – 8,21

Женщины

100 м с барьерами

1. Жасмин Камачо-Куинн (Пуэрто-Рико) – 12,36

2. Кендра Харрисон (США) – 12,52

3. Меган Таппер (Ямайка) – 12,55

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