Скандал в Токио с белоруской Тимановской. Что об этом нужно знать?

Накануне из Токио прилетела сенсационная новость – белорусскую легкоатлетку Кристину Тимановскую насильно сняли с Олимпийских игр и хотят депортировать на родину.

На Олимпиаде Тимановская успела выступить на 100-метровке (не прошла 1-й раунд), дальше по программе у нее был забег на 200 метров, а конфликт с тренерским штабом сборной Беларуси разгорелся после того, как легкоатлетку без ее ведома заявили на эстафету 4 по 400 метров.

Тимановская категорически отказалась от возвращения в Беларусь и обратилась за помощью к правоохранительным органам Японии и Международному олимпийскому комитету.

Что говорит спортсменка?

«Я прошу Международный олимпийский комитет о помощи, на меня было оказано давление и меня пытаются вывезти из страны без моего согласия, поэтому я прошу МОК вмешаться в это», – цитирует Тимановскую белорусский Фонд спортивной солидарности.

«Объяснили ли мне, почему я должна покинуть Токио? Нет. Как мне сказал Моисевич (главный тренер сборной Беларуси – примечание UA-Football), этот вопрос уже не на уровне федерации легкой атлетики, не на уровне министерства спорта, а уровнем выше. Что меня нужно ликвидировать с Олимпиады, вернуть домой, потому что я мешаю команде выступать».

«Почему боюсь лететь в Беларусь? Потому что я боюсь, что в Беларуси меня, возможно, могут посадить в тюрьму. Я не боюсь того, что меня уволят или выгонят из нацкоманды. Я беспокоюсь о своей безопасности. И думаю, что на данный момент в Беларуси для меня небезопасно».

Какова официальная позиция Беларуси?

«По заключению врачей, в связи с эмоционально-психологическим состоянием белорусской легкоатлетки Кристины Тимановской, тренерским штабом национальной команды по легкой атлетике принято решение о прекращении выступления спортсменки на Играх XXXII Олимпиады.

Следовательно, отозвана заявка спортсменки на участие в квалификационных забегах на 200 м и в эстафете 4х400 м», - говорится в заявлении НОК Беларуси.

Как на скандал отреагировали в МОК?

«МОК изучает ситуацию с Тимановской и ждет разъяснений от НОК Белоруссии. Она находится с представителями власти в аэропорту Ханеда, в данный момент ее сопровождает сотрудник персонала Токио-2020. Она сказала нам, что чувствует себя в безопасности.

МОК и организаторы Токио-2020 продолжат разговор с Кристиной Тимановской и властями, чтобы определить следующие шаги в ближайшие дни».

На данном этапе в МОК не собираются применять каких-либо санкций в отношении НОК Беларуси.

Кто готов помочь Тимановской?

По информации Reuters, Европейский союз рассмотрит возможность предоставления политического убежища Кристине Тимановской.

Визу на въезд в страну для Тимановской готова предоставить Чехия. Об этом официально сообщил министр иностранных дел Чехии Якуб Кулганек.

Принять Тимановскую готовы и в Польше. Заместитель министра иностранных дел Польши Павел Яблоньский подтвердил, что в стране открыты для предоставления белоруске политического убежища и помощи в продвижении карьеры.

Что планирует делать сама Тимановская?

Буквально только что стало известно, что Кристина Тимановская подала документы на предоставление политического убежища в Польше.

А что у Тимановской со спортивными успехами?

К 24 годам высшим достижением Кристины Тимановской является золото Универсиды-2019 в Неаполе в беге на 200 метров. На домашних Европейских играх 2019 года в Минске Тимановская стала второй в забеге на 100 метров.

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