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Украинец Кулиш претендовал на медаль Олимпиады, но выстрелил по чужой мишени
Трагедия в Токио
фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Сергей Кулиш из-за собственной ошибки упустил медаль на Олимпийских играх в Токио в стрельбе с винтовки трех положений с 50 метров.
После стрельбы с колена Кулиш с сериями 50,0, 52,1 и 52,6 шел на втором месте.
Лежа Сергей в первой серии выбил 52,8, но затем выдал 51,3 и 51,8, что стоило ему падения на четвертое место.
С медальными амбициями для Кулиша было покончено после первой сессии стоя, когда Сергей один из выстрелов совершил по чужой мишени и опустился на последнее место. До этой осечки украинец с запасом входил в топ-3.
Олимпийским чемпионом в стрельбе с винтовки с трех положений с 50-метровой дистанции с мировым рекордом стал китаец Чжан Чанхун. Серебро у Сергея Каменского (ОКР), бронза уедет в Сербию с Миленко Себичем.
Также определились призеры Олимпиады в скоростной стрельбе с 25 метров. Золото ушло к французу Жану Кикампуа, серебряным призером стал Леурис Пупо (Куба), а бронза досталась Ли Юэхуну (Китай).
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