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Украинцы Алтухов и Янчук вышли в полуфинал Олимпиады
Первый шаг к медали сделан
фото - prosportua.com
Павел Алтухов и Дмитрий Янчук успешно стартовали на Олимпийских играх в Токио.
В двойке на 1000 метров Алтухов и Янчук с результатом 3.49.356 заняли второе место в своем заезде и вышли в полуфинал.
Янчук и Алтухов поплывут в первом полуфинале 3 августа вместе с двойками из Румынии, Польши, Китая и Испании. Для попадания в медальный заезд украинцам нужно попасть в топ-3.
Людмила Куклиновская и Анастасия Тодорова (байдарки-двойки, 500 метров) и Мария Кичасова-Скорик и Юлия Юрийчук (200 метров) в полуфинал не пробились.
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