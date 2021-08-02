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Украинцы Алтухов и Янчук вышли в полуфинал Олимпиады

Олимпиада
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Первый шаг к медали сделан

Украинцы Алтухов и Янчук вышли в полуфинал Олимпиады

фото - prosportua.com

Новина українською

Павел Алтухов и Дмитрий Янчук успешно стартовали на Олимпийских играх в Токио.

В двойке на 1000 метров Алтухов и Янчук с результатом 3.49.356 заняли второе место в своем заезде и вышли в полуфинал.

Янчук и Алтухов поплывут в первом полуфинале 3 августа вместе с двойками из Румынии, Польши, Китая и Испании. Для попадания в медальный заезд украинцам нужно попасть в топ-3.

Людмила Куклиновская и Анастасия Тодорова (байдарки-двойки, 500 метров) и Мария Кичасова-Скорик и Юлия Юрийчук (200 метров) в полуфинал не пробились.

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В статье: гребля на байдарках и каноэ Олимпийские игры 2020
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