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Басова и Старикова заняли 8-е место на Олимпиаде в Токио
Тут без шансов
фото - НОК Украины
Представительницы Украины в велотреке Елена Старикова и Любовь Басова стали последними в женском командном спринте на Олимпийских играх в Токио.
В квалификации Басова и Старикова показали 8-й результат (33,542), затем в четвертьфинале проиграли Германии (33,285 на 31,905), а в гонке за 7-е место уступили Польше (33,691 на 33,054).
Олимпийскими чемпионками в командном спринте стали китаянки, которые в гонке за золото опередили Германию (31,895 на 31,980). Бронза у ОКР.
Стоит отметить, что китаянки на пути к олимпийскому золоту обновили мировой рекорд (31,804).
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