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Кулиш о конфузе на Олимпиаде: У меня расстегнулась пуговица

Олимпиада
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Жаль, что это произошло в самый ответственный момент

Кулиш о конфузе на Олимпиаде: У меня расстегнулась пуговица

Новина українською

Украинский стрелок Сергей Кулиш объяснил, почему выстрелил по чужой мишени в финале Олимпийских игр в стрельбе с винтовки с трех положений с 50-метровой дистанции.

"У меня расстегнулась пуговица, я почувствовал некий дискомфорт. Но время шло, нужно делать выстрел. Такое случилось. Я немного без настроения, извините. С судьями общались об этом случае, ничего такого.

Видимо, волнение сыграло какую-то роль. Мне тяжело, честно. Такое случается раз на миллион и случилось сейчас. Тяжело что-то говорить", - сказал Кулиш в эфире UA: Перший.

На момент выстрела по чужой мишени Сергей Кулиш входил в топ-3 и считался одним из главных претендентов на медаль.

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В статье: пулевая стрельба Олимпийские игры 2020 Сергей Кулиш
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