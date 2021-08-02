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Кулиш о конфузе на Олимпиаде: У меня расстегнулась пуговица
Жаль, что это произошло в самый ответственный момент
Украинский стрелок Сергей Кулиш объяснил, почему выстрелил по чужой мишени в финале Олимпийских игр в стрельбе с винтовки с трех положений с 50-метровой дистанции.
"У меня расстегнулась пуговица, я почувствовал некий дискомфорт. Но время шло, нужно делать выстрел. Такое случилось. Я немного без настроения, извините. С судьями общались об этом случае, ничего такого.
Видимо, волнение сыграло какую-то роль. Мне тяжело, честно. Такое случается раз на миллион и случилось сейчас. Тяжело что-то говорить", - сказал Кулиш в эфире UA: Перший.
На момент выстрела по чужой мишени Сергей Кулиш входил в топ-3 и считался одним из главных претендентов на медаль.
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