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Олимпийского чемпиона по прыжкам в воду поймали за…вязанием
Вот такое необычное хобби
фото - eurosport.ru
Обладатель олимпийского золота Токио-2020 в синхронных прыжках с 10-метровой платформы Том Дэйли во время просмотра женского финала на 3-метровом трамплине был замечен на трибунах с вязальными спицами и пряжей.
Дэйли называет вязание своим секретным оружием.
«Единственное, что удерживало меня в здравом уме на протяжении всего этого процесса, - это моя любовь к вязанию, вязанию крючком и всем вышивкам», - написал прыгун в воду в Instagram.
Том Дэйли является геем. Олимпийский чемпион вместе с продюсером Дастином Лэнсом Блэком воспитывает сына.
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