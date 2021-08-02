Олимпийского чемпиона по прыжкам в воду поймали за…вязанием

Обладатель олимпийского золота Токио-2020 в синхронных прыжках с 10-метровой платформы Том Дэйли во время просмотра женского финала на 3-метровом трамплине был замечен на трибунах с вязальными спицами и пряжей.

Дэйли называет вязание своим секретным оружием.

«Единственное, что удерживало меня в здравом уме на протяжении всего этого процесса, - это моя любовь к вязанию, вязанию крючком и всем вышивкам», - написал прыгун в воду в Instagram.

Том Дэйли является геем. Олимпийский чемпион вместе с продюсером Дастином Лэнсом Блэком воспитывает сына.

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