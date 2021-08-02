Черкасова проиграла полуфинальную схватку Олимпиады

Украинская борчиха Алла Черкасова в полуфинале Олимпийских игр в категории до 68 кг драматично уступила действующей чемпионке мира Тамире Менса-Стох из США (4:10).

Черкасова во втором периоде при счете 0:2 пошла в атаку и заработала 4 балла подряд, но американка перешла в контратаку и вернула себе преимущество. Алла в попытке выйти вперед была вынуждена рисковать и пропустила еще несколько выпадов соперницы.

За бронзу Олимпийских игр в Токио Алла Черкасова во вторник поспорит с Блессинг Оборудуду (Нигерия) или Соронзонболдын Батцэцэг (Монголия).

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