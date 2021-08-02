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Темиров обидно проиграл бой за бронзу на Олимпиаде в Токио
Упущенный шанс
фото - Reuters
Борец Ленур Темиров в поединке за третье место на Олимпийских играх в Токио уступил представителю Китая Валиханему Сайлике.
Темиров дважды не смог провести результативное действие из партера, а единственная успешная попытка броска не была засчитана из-за выхода за пределы ковра.
Китаец за 6 минут поединка не предпринял ни одного активного действия и провалился при попытке захватить Темирова в партере, а бронзу ему обеспечил лишь тот факт, что судьи поставили в партер первым его, а не борца из Украины.
Ленур Темиров – бронзовый призер последнего чемпионата мира и двукратный призер чемпионатов Европы.
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