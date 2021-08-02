Темиров обидно проиграл бой за бронзу на Олимпиаде в Токио

Борец Ленур Темиров в поединке за третье место на Олимпийских играх в Токио уступил представителю Китая Валиханему Сайлике.

Темиров дважды не смог провести результативное действие из партера, а единственная успешная попытка броска не была засчитана из-за выхода за пределы ковра.

Китаец за 6 минут поединка не предпринял ни одного активного действия и провалился при попытке захватить Темирова в партере, а бронзу ему обеспечил лишь тот факт, что судьи поставили в партер первым его, а не борца из Украины.

Ленур Темиров – бронзовый призер последнего чемпионата мира и двукратный призер чемпионатов Европы.

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