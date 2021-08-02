Олимпиада - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Кубинец Лопес выиграл четвертую Олимпиаду подряд
Абсолютная легенда
фото - olympics.com
Борец греко-римского стиля Михаин Лопес на Олимпийских играх в Токио в финале в категории до 130 кг со счетом 5:0 одолел грузина Якоба Каджая и завоевал свое четвертое золото на Олимпиадах.
Лопес дебютировал на Играх в 2004 году, проиграв в 1/4 финала будущему олимпийскому чемпиону Хасану Бароеву. С тех пор на Олимпиадах он непобедим.
В весовой категории до 60 кг золото также отправилось на Кубу. Олимпийским чемпионом стал Луис Альберто Орта Санчес, который в финале со счетом 5:1 победил японца Кенитиро Фумиту.
Только самые важные новости с Олимпиады и мира спорта в нашем телеграм-канале!
Популярное сейчас
- Олимпиада-2020. Медальный зачет. Китай доминирует, Украина плавно опускается
- Потенциальный соперник Шахтёра. Состоялась жеребьёвка раунда плей-офф ЛЧ
- Не сдержал слез. Александр Зинченко стал отцом! ФОТО
- Хаммо проиграл бой за бронзу на Олимпиаде в Токио
- Ира Морозюк рассказала о том, как сама себе сломала ногу. ВИДЕО
- Красиво жить не запретить. Неймар показал личный кастомный вертолет. ФОТО