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Кубинец Лопес выиграл четвертую Олимпиаду подряд

Олимпиада
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Абсолютная легенда

Кубинец Лопес выиграл четвертую Олимпиаду подряд

фото - olympics.com

Новина українською

Борец греко-римского стиля Михаин Лопес на Олимпийских играх в Токио в финале в категории до 130 кг со счетом 5:0 одолел грузина Якоба Каджая и завоевал свое четвертое золото на Олимпиадах.

Лопес дебютировал на Играх в 2004 году, проиграв в 1/4 финала будущему олимпийскому чемпиону Хасану Бароеву. С тех пор на Олимпиадах он непобедим.

В весовой категории до 60 кг золото также отправилось на Кубу. Олимпийским чемпионом стал Луис Альберто Орта Санчес, который в финале со счетом 5:1 победил японца Кенитиро Фумиту.

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В статье: греко-римская борьба Олимпийские игры 2020
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