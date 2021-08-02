Рыжикова и Ткачук – в финале Олимпиады в Токио

Анна Рыжикова и Виктория Ткачук на Олимпийских играх в Токио представят Украину в финальном забеге на 400 метров с барьерами.

Рыжикова во втором забеге заняла третье место с результатом 54,23. Ткачук пробежала за 54,25 и также заняла третье место в своем забеге.

Обе украинки не смогли напрямую выйти в финал, но оказались лучшими среди тех спортсменок, которые не попали в топ-2 в трех полуфинальных забегах.

Финал Олимпиады в Токио в беге на 400 метров с барьерами при участии Анны Рыжиковой и Виктории Ткачук пройдет 4 августа.

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