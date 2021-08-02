Финал Бех-Романчук, старт Беленюка и другие главные события вторника на Олимпиаде в Токио

Во вторник на Олимпийских играх в Токио будут разыграны 24 комплекта медалей в гребле, легкой атлетике, боксе, спортивной гимнастике, прыжках в воду и других дисциплинах.

Главным событием дня для украинских болельщиков обещает стать финал в прыжках в длину, где страну представит Марина Бех-Романчук. Старт финала запланирован на 4:50 по киевскому времени.

Также во вторник стартует на Олимпиаде серебряный призер Олимпиады в Рио-да-Жанейро борец греко-римского стиля Жан Беленюк. Народный депутат в 1/8 финала встретится с действующим чемпионом Европы сербом Зураби Датунашвили.

Еще один медальный шанс Украины связан с женской борьбой – Алла Черкасова во вторник поспорит за бронзу в весовой категории до 68 кг. Имя ее соперницы еще неизвестно.

Полный перечень медальных событий вторника, 3 августа:

09:30 (03:30) Гребля на байдарках и каноэ (мужчины, спринт - каноэ-двойки, 1000 м, байдарки-одиночки 1000 м, женщины, спринт - байдарки-одиночки 200 м, байдарки-двойки 500 м)

12:00 (06:00) Парусный спорт (мужчины - Финн, женщины - Накра 17)

15:00 (09:00) Прыжки в воду. (трамплин, мужчины)

15:30 (09:30) Велоспорт (мужчины - командный спринт, женщины - командная гонка преследования)

17:00 (11:00) Бокс (мужчины до 69 кг, женщины до 57 кг)

17:00 (11:00) Спортивная гимнастика (мужчины - брусья, перекладина, женщины - бревно)

18:00 (12:00) Борьба (женщины - вольный стиль 68 кг, мужчины - греко-римская 77 и 97 кг)

19:00 (13:00) Легкая атлетика (мужчины - 400 м с барьерами, прыжки с жердиной, женщины - 200 м, 800 м, прыжок в длину, молот)

20:00 (14:00) Тяжелая атлетика (мужчины 109 кг)

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