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Марина Бех-Романчук показала пятый результат в финале прыжков в длину на Олимпиаде

Олимпиада
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Если бы не заступы ...

Марина Бех-Романчук показала пятый результат в финале прыжков в длину на Олимпиаде

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

В Токио состоялся финал среди женщин в прыжках в длину. Среди 12 спортсменок была и представительница Украины - Марина Бех-Романчук.

Как и в квалификации, у нее возникли проблемы с заступом. Из шести попыток только одна оказалась корректной, поэтому только одна попытка пошла в зачет. Марина прыгнула на расстояние 6 метров 88 сантиметров. Это пятый результат соревнований.

Золото получила немка Малаика Махамбо, ее результат - семь метров ровно. Серебро у американки Бритни Риз, бронза у представительницы Нигерии Эссе Брюме.

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В статье: Олимпиада-2020 прыжки в длину Марина Бех-Романчук
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