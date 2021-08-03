Олимпиада - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Марина Бех-Романчук показала пятый результат в финале прыжков в длину на Олимпиаде
Если бы не заступы ...
фото - Getty Images/Global Images Ukraine
В Токио состоялся финал среди женщин в прыжках в длину. Среди 12 спортсменок была и представительница Украины - Марина Бех-Романчук.
Как и в квалификации, у нее возникли проблемы с заступом. Из шести попыток только одна оказалась корректной, поэтому только одна попытка пошла в зачет. Марина прыгнула на расстояние 6 метров 88 сантиметров. Это пятый результат соревнований.
Золото получила немка Малаика Махамбо, ее результат - семь метров ровно. Серебро у американки Бритни Риз, бронза у представительницы Нигерии Эссе Брюме.
Популярное сейчас
- Олимпиада-2020. Медальный зачет. Китай держит США на дистанции, Украина - 60-я
- Генк - Шахтер. Анонс и прогноз матча Лиги Чемпионов на 3 августа 2021
- Желтая за симуляцию вместо пенальти в ворота Зари. Эксперт рассказал, почему Бойко не справился с судейством несложного матча
- Свитолина взяла бронзу на Олимпиаде в Токио. Как это было
- Зинченко в красивом стиле на Олимпийском объявил пол ребенка - ВИДЕО
- Черная полоса Уэйна. Руни травмировал подопечного на тренировке, а перед этим угодил в секс-скандал