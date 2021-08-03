Марина Бех-Романчук показала пятый результат в финале прыжков в длину на Олимпиаде

В Токио состоялся финал среди женщин в прыжках в длину. Среди 12 спортсменок была и представительница Украины - Марина Бех-Романчук.

Как и в квалификации, у нее возникли проблемы с заступом. Из шести попыток только одна оказалась корректной, поэтому только одна попытка пошла в зачет. Марина прыгнула на расстояние 6 метров 88 сантиметров. Это пятый результат соревнований.

Золото получила немка Малаика Махамбо, ее результат - семь метров ровно. Серебро у американки Бритни Риз, бронза у представительницы Нигерии Эссе Брюме.