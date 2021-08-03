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Олимпиада-2020. Ирина Коляденко вышла в полуфинал турнира по борьбе, дважды выполнив туше
Более чем убедительно
Ірина Коляденко, фото - Getty Images/Global Images Ukraine
В Токио третьего августа проходит турнир по вольной борьбе среди женщин в весовой категории до 62 килограммов. Украина здесь представляет Ириной Коляденко. И представлена очень достойно.
В первой схватке ей противостояла представительница Нигерии Аминат Адении. Позволив сопернице повести в счете 0:4, Коляденко еще в первой трехминутке прижала Адении обеими лопатками к ковру, то есть выполнила туше.
В четвертьфинале Ирина встретилась с китаянкой Цзя Лун, которая является третьей в мировом рейтинге. Этот поединок закончился даже еще быстрее, чем против Адении. Коляденко подворотом перевела оппонентку в партер и дожала китаянку на туше.
Таким образом Ирина Коляденко вышла в полуфинал Олимпиады, где встретится с представительницей Кыргызстана Айсулу Тыныбековой.
Напомним, что сегодня за бронзу в весовой категории до 68 килограммов будет бороться Алла Черкасова. Ее соперницей будет японка Сара Дошо.
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