Олимпиада-2020. Ирина Коляденко вышла в полуфинал турнира по борьбе, дважды выполнив туше

В Токио третьего августа проходит турнир по вольной борьбе среди женщин в весовой категории до 62 килограммов. Украина здесь представляет Ириной Коляденко. И представлена очень достойно.

В первой схватке ей противостояла представительница Нигерии Аминат Адении. Позволив сопернице повести в счете 0:4, Коляденко еще в первой трехминутке прижала Адении обеими лопатками к ковру, то есть выполнила туше.

В четвертьфинале Ирина встретилась с китаянкой Цзя Лун, которая является третьей в мировом рейтинге. Этот поединок закончился даже еще быстрее, чем против Адении. Коляденко подворотом перевела оппонентку в партер и дожала китаянку на туше.

Таким образом Ирина Коляденко вышла в полуфинал Олимпиады, где встретится с представительницей Кыргызстана Айсулу Тыныбековой.

Напомним, что сегодня за бронзу в весовой категории до 68 килограммов будет бороться Алла Черкасова. Ее соперницей будет японка Сара Дошо.

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