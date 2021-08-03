Украинец Парвиз Насибов вышел в полуфинал Олимпиады, переборов россиянина

На Олимпиаде в Токио третьего августа проходит турнир по греко-римской борьбе среди мужчин в весовой категории до 67 килограммов. Уже два раунда преодолел украинский борец Парвиз Насибов.

В 1/8 финала Насибов со счетом 5: 1 одолел представителя Дании Фредрика Бьеррехоса. В четвертьфинале Парвиз вышел на чемпиона мира 2018-го года россиянина Артема Суркова. В достаточно равной схватке, которая завершилась со счетом 1: 1, арбитры присудили победу украинскому борцу.

За выход в финал турнира 22-летний Парвиз Насибов будет бороться с многократным чемпионом Африки 23-летним Мохаммедом Эль-Саедом.

Напомним, сегодня также в полуфинал Олимпиады уверенно вышла Ирина Коляденко, которая борется вольным стилем в весовой категории до 62 кг.

Только самые важные новости с Олимпиады и мира спорта в нашем телеграм-канале!