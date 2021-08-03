Жан Беленюк вышел в полуфинал Олимпиады 2020

Один из самых титулованных украинских спортсменов Жан Беленюк вышел в полуфинал олимпийского турнира по греко-римской борьбе в весовой категории до 87 килограммов.

Уже в первом раунде двукратному чемпиону мира пришлось бороться с одним из главных конкурентов - сербом грузинского происхождения Зурабом Датунашвили, который выиграл два последних чемпионата Европы. Жан Беленюк победил со счетом 3:1.

Четвертьфинал оказался значительно тяжелее. Беленюк вышел против двукратного чемпиона Африки Башира Азари из Алжира. Счет после шести минут борьбы - 1:1, однако именно украинец идет дальше, поскольку последним провел результативное действие.

В полуфинале Жан Беленюк, который на Олимпиаде в Рио завоевал серебро, встретится с 24-летним хорватом Иваном Гуклеком.

Напомним, что сегодня еще двое украинских спортсменов вышли в полуфинал Олимпиады - Ирина Коляденко в весовой категории до 62 кг свободным стилем и борец греко-римского стиля Парвиз Насибов (67 кг).

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