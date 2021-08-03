  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Олимпиада
  4. Жан Беленюк вышел в полуфинал Олимпиады 2020
В тренде
Олимпиада
Олимпиада

Олимпиада - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Жан Беленюк вышел в полуфинал Олимпиады 2020

Олимпиада
(1 голосов)

Народный депутат может добыть медаль для Украины

Жан Беленюк вышел в полуфинал Олимпиады 2020

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

Один из самых титулованных украинских спортсменов Жан Беленюк вышел в полуфинал олимпийского турнира по греко-римской борьбе в весовой категории до 87 килограммов.

Уже в первом раунде двукратному чемпиону мира пришлось бороться с одним из главных конкурентов - сербом грузинского происхождения Зурабом Датунашвили, который выиграл два последних чемпионата Европы. Жан Беленюк победил со счетом 3:1.

Четвертьфинал оказался значительно тяжелее. Беленюк вышел против двукратного чемпиона Африки Башира Азари из Алжира. Счет после шести минут борьбы - 1:1, однако именно украинец идет дальше, поскольку последним провел результативное действие.

В полуфинале Жан Беленюк, который на Олимпиаде в Рио завоевал серебро, встретится с 24-летним хорватом Иваном Гуклеком.

Напомним, что сегодня еще двое украинских спортсменов вышли в полуфинал Олимпиады - Ирина Коляденко в весовой категории до 62 кг свободным стилем и борец греко-римского стиля Парвиз Насибов (67 кг).

Только самые важные новости с Олимпиады и мира спорта в нашем телеграм-канале!

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Олимпиада-2020 Жан Беленюк греко-римская борьба
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 3000 грн Играть
5 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...