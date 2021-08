Не Кулишем единым. Десятка удивительных фейлов Олимпиады в Токио

Украинец Сергей Кулиш накануне в финале в стрельбе из винтовки с трех положений с 50 метров уверенно шел за своей второй медалью на Олимпийских играх, пока в заключительном упражнении не выстрелил по мишени соседа, да еще и попал в «десятку». Свою оплошность Кулиш объяснил тем, что у него расстегнулась пуговица на специальном стрелковом костюме.

Прыгун в воду, который не может прыгнуть, пловец, который не видит и гребец, который не способен удержаться на байдарке – пора немного отвлечься от напряженных медальных разборок и взглянуть на самые эпичные фейлы Олимпиады в Токио.

Трехкратный чемпион мира по велотреку Александр Портер во время мужской квалификации в командной гонке преследования на скорости 65 км/час так сильно вцепился в руль своего велосипеда, что инвентарь не выдержал и рассыпался на части. К счастью, Портер был замыкающим в группе из двух человек, поэтому отделался незначительными ссадинами и ушибами.

Broken handlebar @AUSOlympicTeam

Alexander Porter was back at it 30min later to try to qualify for next round

????????‍♂️????????‍♂️????????‍♂️????????‍♂️???????? @leighhoward1 pic.twitter.com/R5eaAIMLCd — Alex Rasmussen (@alexfalkeman) August 2, 2021

Падение Портера стало большим ударом для звездной сборной Австралии – квартет не попал в четверку сильнейших и завершил Олимпиаду в Токио без медалей.

На Олимпийских играх курьезы случаются не только со спортсменами, но и с организаторами. На старте соревнований по триатлону среди мужчин доброй половине участников путь к воде заблокировал катер. К тому времени уже был дан сигнал о начале заплыва – многие спортсмены бросились в воду, другие же в ошеломленном состоянии остались на понтоне. Организаторам пришлось в спешке отправить в погоню за пловцами гидроциклы, чтобы вернуть спортсменов на стартовую позицию и дать повторный сигнал о начале заплыва.

В конце концов, олимпийским чемпионом Токио по триатлону стал норвежец Кристиан Блумменфельт, а компанию на подиуме ему составили Алекс Йи (Великобритания) и Хейден Уайлд (Новая Зеландия).

Юная Лидия Джейкоби в 17-летнем возрасте стала первой пловчихой из Аляски на Олимпийских играх и сходу завоевала золото на 100-метровке брассом, а также стала второй в комбинированной эстафете 4 по 100 метров, однако в Токио не каждый заплыв сложился для Джейкоби успешно.

В смешанной эстафете 4 по 100 метров американцы упустили медаль именно из-за фейла Джейкоби, которая проплыла второй этап вот в таком виде! У Джейкоби в скоротечном заплыве просто не было времени поправить амуницию.

«Я определенно паниковала. На повороте было особенно тяжело, потому что я не видела стену», - сказала пловчиха после неудачной попытки стать трехкратным призером Олимпиады.

Пожалуй, в Токио не найти более невезучей спортсменки, чем Джесси Найт. Для бегуньи на 400 метров с барьерами Олимпиада началась с того, что она сразу же попала на самоизоляцию из-за тесного контакта в самолете с пассажиром, у которого обнаружили коронавирус.

Не удивительно, что в растренированном состоянии Найт споткнулась на первом же барьере и досрочно завершила выступления на Олимпийских играх. Грустно, ведь ради этого опыта британка бросила работу учителя начальной школы. Впрочем, она вряд ли жалеет о той проделанной работе, которая привела ее в Токио.

#GBR Kneels before 1st hurdle Jessie knight. She okay. Not cool that this was a restart. She would have rocked it on the first start. First start called off for echo pic.twitter.com/bAerT2qLC6 — G G (@tweetgregory) July 31, 2021

Пять лет назад норвежские гребцы Кристоффер Брун и Аре Вейерхольт Страндли увезли бронзу с Олимпийских игр в Рио-да-Жанейро в соревнованиях среди двоек парных в легком весе, но в Токио опытный дуэт переусердствовал и обнаружил себя в воде.

Брун и Страндли недолго покупались в японском водоеме и при помощи спасателей вернулись на байдарку. Норвежцы проявили характер и завершили заезд, хотя особого смысла в этом не было, ведь их отставание от остальных двоек составило около шести минут.

Сложно придумать большую глупость, чем то, что сотворила Шарика Джексон в предварительном забеге на 200 метров. Для попадания в полуфинал ямайской легкоатлетке достаточно было финишировать в топ-3 – Джексон только что с личным рекордом взяла бронзу на 100-метровке и считалась неоспоримым претендентом на финал. Похоже, самоуверенность ее и погубила – иначе как объяснить вот это:

Wow. Just…wow. Shericka Jackson doesn’t automatically qualify for the women’s 200m semifinal after placing 4th in 23.26, the same time as Italy’s Dalia Kadari who placed third. #Olympics #Jam pic.twitter.com/sOkmS3iikE — Ogun Size ???? (@IamSeanAB) August 2, 2021

Излишнее стремление сэкономить силы стоило Джексон бесславного вылета уже на предварительной стадии. Теперь она только в качестве болельщицы понаблюдает за своими соотечественницами Шелли-Энн Фрейзер-Прайс и Элейн Томпсон-Хера. А могла стоять рядом с ними на стартовой дорожке финала.

Во время соревнований по прыжкам в воду мы привыкли наблюдать сумасшедшие сальто и кульбиты, но порой не все идет по плану. Канадка Памела Уэр на дебютной Олимпиаде запомнилась худшим прыжком в истории с соответствующей оценкой в 0,0 балла. Уэр во время очередной попытки не рассчитала дистанцию и грохнулась в воду в стиле отдыхающих с вашего любимого пляжа. Позже она объяснила, что в последний момент отказалась от прыжка, чтобы избежать травмы.

#ULTIMAHORA



OTRO CERO en CLAVADOS



Ahora fue la canadiense ???????? PAMELA WARE quien perdió la concentración y no pudo lanzar su clavado. Ayer fue la mexicana Arantxa Chávez @ArantxaChvezM1 Ambas quedaron fuera de la competencia.



Acá ???????????????????????? los dos fallos muy parecidos… pic.twitter.com/17dwJBURJM — ???????????????????? ????????ú???? ???????????????? (@davosv2004) July 31, 2021

«Я была так готова к этим соревнованиям, что совершила ошибку. Это могло случиться с кем угодно, но со мной случилось не в то время».

Памела Уэр в Токио на трехметровом трамплине остановилась на полуфинальной стадии.

А сейчас будет много боли. Перуанский скейтбордист Анджело Каро Нарваес во время одного из трюков потерял равновесие и на солидной скорости тем самым сокровенным местом протаранил железное перило.

Me emociona tanto y me llena de orgullo su participación, nunca se rindió, hasta el final



Angelo Caro Narváez????????❤️#Tokyo2020 pic.twitter.com/SdXHmXZPOP — Adriana Nataly Villena (@VillenaNataly) July 25, 2021

Нарваесу понадобилось некоторое время, чтобы прийти в себя. В конце концов он занял пятое место, хотя считался одним из претендентов на медаль. Что ж, перуанец вернулся из Токио с болезненными воспоминаниями во многих отношениях.

Первый в истории олимпийский чемпион по серфингу Итало Феррейра на старте разборок за золото с Каноа Игараси испытал шок, когда его доска сломалась, не выдержав давления волн. Феррейре оставалось растерянно плавать в воде в ожидании помощи.

К счастью, у этой истории был счастливый конец. Феррейра вскоре получил запасную доску и принялся так лихо покорять волны, что судьям не оставалось ничего другого, как вручить ему золото.