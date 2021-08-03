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Олимпиада-2020. Победный дубль для Китая в прыжках в воду
Ничего удивительного
фото - olympics.com
Китайские прыгуны в воду завоевали пятое золото на Олимпийских играх в Токио.
Сийи Се стал олимпийским чемпионом в прыжках с трехметрового трамплина (558,75), Цзунъюань Ван положил в медальную копилку страны серебро (534,90), а британец Джек Ло взял бронзу (518,00).
Сийи Се стал двукратным олимпийским чемпионом Токио. Также в активе 25-летнего китайца четыре золота на чемпионатах мира.
С 1996 года Китай на трехметровом трамплине проиграл только одну Олимпиаду – в 2012 году в Лондоне золото в этой дисциплине взял россиянин Илья Захаров.
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