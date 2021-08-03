Олимпиада-2020. Победный дубль для Китая в прыжках в воду

Китайские прыгуны в воду завоевали пятое золото на Олимпийских играх в Токио.

Сийи Се стал олимпийским чемпионом в прыжках с трехметрового трамплина (558,75), Цзунъюань Ван положил в медальную копилку страны серебро (534,90), а британец Джек Ло взял бронзу (518,00).

Сийи Се стал двукратным олимпийским чемпионом Токио. Также в активе 25-летнего китайца четыре золота на чемпионатах мира.

С 1996 года Китай на трехметровом трамплине проиграл только одну Олимпиаду – в 2012 году в Лондоне золото в этой дисциплине взял россиянин Илья Захаров.

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