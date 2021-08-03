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Украинец Пахнюк занял 7-е место в упражнениях на брусьях

Олимпиада
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А 5 лет назад в этой дисциплине у нас было золото

Украинец Пахнюк занял 7-е место в упражнениях на брусьях

фото - olympics.com

Новина українською

Петр Пахнюк стал седьмым в финале Олимпийских играх в упражнениях на параллельных брусьях. Украинец с низким коэффициентом сложности получил вторую худшую оценку за техническое выполнение программы и смог опередить только Джо Фрейзера из Великобритании.

Золото Олимпиады досталось двукратному чемпиону мира в этой дисциплине Цзинюань Цзоу. Вторым стал немец Лукас Даузер, а бронзу взял турок Ферхат Ариджан.

Полные результаты финала:

Украинец Пахнюк занял 7-е место в упражнениях на брусьях - изображение 1

Олимпийскими чемпионами на брусьях в свое время становились три украинца – Рустам Шарипов, Валерий Гончаров и Олег Верняев.

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В статье: спортивная гимнастика Петр Пахнюк Олимпийские игры 2020
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