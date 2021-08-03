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Украинец Пахнюк занял 7-е место в упражнениях на брусьях
А 5 лет назад в этой дисциплине у нас было золото
фото - olympics.com
Петр Пахнюк стал седьмым в финале Олимпийских играх в упражнениях на параллельных брусьях. Украинец с низким коэффициентом сложности получил вторую худшую оценку за техническое выполнение программы и смог опередить только Джо Фрейзера из Великобритании.
Золото Олимпиады досталось двукратному чемпиону мира в этой дисциплине Цзинюань Цзоу. Вторым стал немец Лукас Даузер, а бронзу взял турок Ферхат Ариджан.
Полные результаты финала:
Олимпийскими чемпионами на брусьях в свое время становились три украинца – Рустам Шарипов, Валерий Гончаров и Олег Верняев.
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