Борец Насибов – в финале Олимпиады в Токио!

Украинский борец греко-римского стиля Парвиз Насибов на Олимпиаде в Токио в полуфинальной схватке в категории до 67 кг на последних секундах остановил многократного чемпиона Африки из Египта Ахмеда Эль-Саеда Хегаза (7:6).

Насибов в первом периоде пропустил бросок из партера и позволил сопернику набрать 5 очков. В концовке 3-минутки украинец провел результативную атаку на 3 балла, однако египтяне подали протест и добились аннулирования оценки.

Во втором периоде судьи отличились еще раз – Насибов был активней египтянина, но именно его снова поставили в партер. При счете 0:6 украинец провел атаку на 4 балла, затем пошел на финальный штурм и на последних секундах заработал еще 2 балла за захват спины. Шансов спастись у египтянина уже не было. Это первый финал Украины в Токио!

За золото Олимпийских игр в Токио Парвиз Насибов поспорит с иранцем Мохаммадом Реза Гераи.

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