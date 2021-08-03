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Коляденко уступила чемпионке мира в полуфинале Олимпиады
Будет бороться за бронзу
фото - Reuters
Украинская борчиха Ирина Коляденко на Олимпийских играх в категории до 62 кг в 1/2 финала проиграла действующей чемпионке мира Айсулуу Тыныбековой (0:10).
Коляденко в первом периоде дважды позволила сопернице из Кыргызстана захватить спину и отстала на 4 балла.
Тыныбекова продолжила доминировать и во втором периоде. Коляденко пропустила еще три атаки и потерпела досрочное поражение.
За бронзу Олимпиады в Токио Ирина Коляденко 4 августа поспорит с одной из победительниц утешительных схваток.
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