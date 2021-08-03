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Насибов о выходе в финал Олимпиады: Это всё для Украины

Олимпиада
(3 голосов)

Настоящий воин

Насибов о выходе в финал Олимпиады: Это всё для Украины

фото - Reuters

Новина українською

Украинский борец Парвиз Насибов в эфире UA: Перший прокомментировал выход в финал Олимпийских игр в Токио в категории до 67 кг.

"У меня слезы. Я прошел очень тяжелую дорогу к этой Олимпиаде. Меня родители дома ждут, переживают больше, чем я. Это слезы, которые я не могу сдержать.

Огромное спасибо всей Украине. Я люблю эту страну. Это все для Украины. Мне нечего сказать. Слава богу, что он наградил меня такой победой. Чем тяжелее победа, тем слаще. Я не могу сдержать свои эмоции.

Спасибо семье, девушке и первому тренеру. Спасибо всей Николаевской области, из которой я родом, где я тренируюсь.

Огромное спасибо моему тренеру Владимиру Шацких. Он, наверное, радуется больше меня. Этот человек дал мне поверить в себя. Эта вера будет у меня долго. Я буду радовать, я многого добьюсь", - сказал Насибов.

Финальная схватка Парвиза Насибова на Олимпиаде состоится 4 августа.

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В статье: греко-римская борьба Парвиз Насибов Олимпийские игры 2020
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