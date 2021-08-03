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Беленюк: Я ни разу не проиграл сопернику по финалу
Впереди главный бой
фото - olympics.com
Борец греко-римского Жан Беленюк в эфире UА: Перший прокомментировал свой выход в финал Олимпиады в Токио в категории до 87 кг.
За золото Олимпийских игр народный депутат 4 августа сразится с лидером посева из Венгрии Виктором Лёринцем.
"Спасибо маме за поддержку, спасибо поклонникам за то, что они дают мне вдохновение. Я сегодня очень истощен, было 3 схватки очень тяжелые.
Когда на тебе большая ответственность, целая страна. Люди, которые в течение 5 лет говорили, что ждут от меня золота. Конечно, я не хочу их подвести и каким-то образом сделать так, чтобы они разочаровались во мне.
Мой соперник в финале? Могу сказать, что мы с ним встречались где-то около десяти раз – я ни разу не проиграл. Дай бог, чтобы это было и завтра.
Он очень выносливый и сильный конкурент, поэтому я буду настраиваться. Он чемпионат Европы выигрывал, был в тройке на чемпионате мира, поэтому надо очень ответственно подойти к этой борьбе", - сказал Беленюк.
Жан Беленюк 5 лет назад на Олимпийских играх в Рио-да-Жанейро драматично проиграл россиянину Давиту Чакветадзе.
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