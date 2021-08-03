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Черкасова – бронзовый призер Олимпиады в Токио!
Есть медаль в борьбе!
фото - Reuters
Украинская борчиха Алла Черкасова на Олимпийских играх в Токио в бронзовом поединке в весовой категории до 68 кг досрочно разобралась с олимпийской чемпионкой Рио-2016 Сарой Досё из Японии.
Черкасова в концовке первого периода в контратаке положила Досё на лопатки и спустя несколько секунд официально стала бронзовой медалисткой Олимпийских игр.
Ранее Черкасова заявила, что Олимпиада в Токио станет для нее последней в карьере.
Медаль Аллы Черкасовой стала для Украины 7-й в Токио (0-1-6).
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