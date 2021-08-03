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Черкасова – бронзовый призер Олимпиады в Токио!

Олимпиада
(4 голосов)

Есть медаль в борьбе!

Черкасова – бронзовый призер Олимпиады в Токио!

фото - Reuters

Новина українською

Украинская борчиха Алла Черкасова на Олимпийских играх в Токио в бронзовом поединке в весовой категории до 68 кг досрочно разобралась с олимпийской чемпионкой Рио-2016 Сарой Досё из Японии.

Черкасова в концовке первого периода в контратаке положила Досё на лопатки и спустя несколько секунд официально стала бронзовой медалисткой Олимпийских игр.

Ранее Черкасова заявила, что Олимпиада в Токио станет для нее последней в карьере.

Медаль Аллы Черкасовой стала для Украины 7-й в Токио (0-1-6).

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В статье: женская борьба Алла Черкасова Олимпийские игры 2020
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