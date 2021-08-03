Савчук и Федина с третьим результатом вышли в финал Олимпиады

Марта Федина и Анастасия Савчук накануне в произвольной программе заняли третье место с результатом 94,9333. В технической программе украинки подтвердили свою позицию (93,8620).

С результатом 188,7953 балла Федина и Савчук в квалификации уступили только дуэтам из ОКР и Китая.

Финал артистического плавания среди дуэтов состоится 4 августа в 13:30 по киевскому времени.

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