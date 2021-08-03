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Олимпиада-2020. Триумфы Дюплантиса и Томпсон-Хера в легкой атлетике
Очередная порция результатов из Токио
фото - Reuters
Мужчины
Прыжки с шестом
1. Арманд Дюплантис (Швеция) – 6,02 м
2. Крис Нильсен (США) – 5,97
3. Тьяго Браз да Силва (Бразилия) – 5,87
Женщины
200 м
1. Элейн Томпсон-Хера (Ямайка) – 21,53
2. Кристин Мбома (Намибия) – 21,81
3. Габриэль Томас (США) – 21,87
800 м
1. Атинг Му (США) – 1:55.21
2. Кили Ходжкинсон (Великобритания) – 1:55.88
3. Рэйвин Роджерс (США) – 1:56.81
Метание молота
1. Анита Влодарчик (Польша) – 78,48 м
2. Чжэн Ванг (Китай) – 77,03
3. Малвина Копрон (Польша) – 75,49
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