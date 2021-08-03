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Олимпиада-2020. Триумфы Дюплантиса и Томпсон-Хера в легкой атлетике

Олимпиада
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Очередная порция результатов из Токио

Олимпиада-2020. Триумфы Дюплантиса и Томпсон-Хера в легкой атлетике

фото - Reuters

Новина українською

Мужчины

Прыжки с шестом

1. Арманд Дюплантис (Швеция) – 6,02 м

2. Крис Нильсен (США) – 5,97

3. Тьяго Браз да Силва (Бразилия) – 5,87

Женщины

200 м

1. Элейн Томпсон-Хера (Ямайка) – 21,53

2. Кристин Мбома (Намибия) – 21,81

3. Габриэль Томас (США) – 21,87

800 м

1. Атинг Му (США) – 1:55.21

2. Кили Ходжкинсон (Великобритания) – 1:55.88

3. Рэйвин Роджерс (США) – 1:56.81

Метание молота

1. Анита Влодарчик (Польша) – 78,48 м

2. Чжэн Ванг (Китай) – 77,03

3. Малвина Копрон (Польша) – 75,49

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В статье: легкая атлетика Арманд Дюплантис Олимпийские игры 2020
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