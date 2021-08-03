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Черкасова: Хотела выиграть медаль любой ценой
И сделала это!
фото - Reuters
Алла Черкасова прокомментировала свой бронзовый успех на Олимпийских играх в Токио. В схватке за медаль украинская борчиха положила на лопатки олимпийскую чемпионку 2016 года Сару Досё.
"Было тяжело настроиться, но я все ограничила в рамках одной схватки. Я была готова бороться 6 минут. Я понимала, что это могут быть последние 6 минут моей жизни в борьбе. Хотела выложиться на все 100% и выиграть эту медаль любой ценой.
Я невероятно благодарна всем. Всем людям, которые меня окружали столько лет, которые помогали, поддерживали, мотивировали. Так много людей. Если бы я всех благодарила, то и трех часов бы не хватило.
Планы после Олимпиады? Сейчас у меня отдых, это 100%. Проведу немного время с семьей, а дальше посмотрим. Возможно, пойду в декрет", - сказала Черкасова в эфире UA: Перший.
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