Три украинки пробились в полуфинал Олимпиады в гребле

Юлия Юрийчук и Мария Повх прошли предварительный раунд в гребле на байдарках-одиночках на дистанции 500 м. Юрийчук в своем заплыве заняла третье место с результатом 1.58.657, Повх показала второе время (1.50,769).

Людмила Лузан выиграла предварительный заплыв на каноэ-одиночке на дистанции 200 м вышла в полуфинал с третьим временем (45,571).

На место в полуфинале в этой дисциплине претендовала и Анастасия Четверикова, однако с результатом 47,472 пройти дальше ей не удалось.

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