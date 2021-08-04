Старикова выиграла предварительный заезд на Олимпиаде

Действующая чемпионка Европы в кейрине Елена Старикова вышла в четвертьфинал Олимпийских игр в Токио.

Украинка выиграла предварительный заезд, опередив представительницу Японии Юка Кобаяси на 0,070 секунды.

Любовь Басова в своем заезде стала последней и попала в утешительные заезды.

Четвертьфинальный заезд при участии Елены Стариковой пройдет в Токио в четверг, 5 августа.

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