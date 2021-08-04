Старт Магучих и полуфинальный бой Хижняка. За чем следить на Олимпиаде в четверг?

В четверг на Олимпийских играх в Токио будут разыграны 27 комплектов медалей в легкой атлетике, гребле, боксе, карате, борьбе и других дисциплинах.

Одним из центральных событий дня для Украины обещает стать квалификация в прыжках в высоту среди женщин. Для гарантированного попадания в финал Ярославе Магучих, Юлии Левченко и Ирине Геращенко нужно взять планку на высоте 1,95 метра. Начало – в 3:10 по киевскому времени.

Ориентировочно в 9:00 Александр Хижняк выйдет на полуфинальный бой в категории до 75 кг, а его соперником станет вице-чемпион мира из Филиппин Эумир Марсьяль.

С 5 августа в Токио вступают в борьбу каратисты. Анжелика Терлюга со вторым номером посева поведет борьбу за медаль в категории до 55 кг. Поединки группового этапа начнутся в 11:00 по Киеву.

Также в четверг следим за выступлениями Елены Стариковой и Любови Басовой в кейрине. Украинки преодолели предварительный раунд и выступят в четвертьфинале.

Полный перечень медальных событий четверга, 5 августа (время местное/по Киеву):

08:00 (02:00) Плавание в открытой воде (мужчины)

09:00 (03:00) Скейтбординг (мужчины парк)

09:30 (03:30) Гребля на байдарках и каноэ (мужчины, спринт - байдарки-одиночки 200 м, байдарки-двойки 1000 м, женщины - каноэ-одиночки 200 м, байдарки-одиночки 500 м)

14:00 (08:00) Бокс (мужчины до 57 кг)

15:00 (09:00) Прыжки в воду (вышка, женщины)

15:30 (09:30) Велоспорт (мужчины - омниум, женщины - кейрин)

16:30 (10:30) Скалолазание (мужчины)

17:00 (11:00) Карате (мужчины - 67 кг, женщины - 55 кг, ката)

18:00 (12:00) Борьба (женщины - вольный стиль 57 кг, мужчины - вольный стиль 57 и 86 кг)

19:00 (13:00) Легкая атлетика (мужчины - 400 м, 110 м с барьерами, ходьба 20 км, ядро, десятиборье, женщины - жердина, семиборье)

19:00 (13:00) Хоккей на траве (мужчины)

19:00 (13:00) Настольный теннис (женщины команды)

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