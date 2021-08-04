Насибов проиграл финальный бой на Олимпиаде

Парвиз Насибов на дебютных Играх на пути к финалу Олимпиады последовательно прошел Фредрика Бьеррехуса (5:1) и Артема Суркова (1:1), а в полуфинале совершил камбэк со счета 0:6 в поединке с Ахмедом Эль-Саедом Хегази (7:6).

За золото Олимпийских игр Насибов сражался с чемпионом Азиатских Игр-2019 из Ирана Мохаммадом Реза Гераи.

Насибова первым поставили в партер – украинец надежно отработал в защите и не дал сопернику провести результативный прием. Иранцы подали протест, который не был удовлетворен – балл для Насибова. За 30 секунд до конца периода Гераи вышел на атаку и заработал два балла (1:3).

На старте второго периода Насибов снова провалился в стойке и отпустил Гераи в отрыв (1:8). За две минуты до конца финала Гераи в контратаке заработал еще один бой и досрочно стал олимпийским чемпионом.

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